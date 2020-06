In de spotlight: Suzan Schouten van youngpwr.nl

Al 25 jaar heeft ze ervaring in het werken met en voor kinderen en jongeren in de uitgeversbranche. Suzan Schouten heeft in haar rol als uitgeefdirecteur merken als Donald Duck, Tina, Nickelodeon en Fashionchicks Girls zowel offline als online mede groot gemaakt. Onlangs heeft ze het online platform Youngpwr.nl gelanceerd, waar jongeren terecht kunnen voor kennis, informatie en ondersteuning op het gebied van werken en ondernemen. “Ik focus me op jongeren, omdat het voor mij de meest intrigerende doelgroep is die er is.”

“Ik vind jongeren heel puur en what you see is what you get”, aldus Suzan. “Maar ze zijn ook heel ongrijpbaar. Ze krijgen momenteel veel voor hun kiezen. Ik heb de afgelopen tijd jaren zoveel ervaring opgedaan, dat ik juist met deze doelgroep wil werken. Ik wist meteen: als ik het opzetten van het platform alleen ga doen, kan ik het vergeten. Ik spreek hun taal niet. Dat maakt mijn werk extra bijzonder: ik doe het samen met jongeren.” Ze werkt momenteel met zo’n dertig jongeren voor aan Youngpwr. Ze is van mening dat we veel van ze kunnen leren. “Ze ontwikkelen zich snel. Dat merk ik nu ook in de praktijk. Ik zie ze voor mijn ogen ontwikkelen en dat maakt me blij. Ze worden steeds beter in wat ze leuk vinden om te doen kunnen en krijgen daardoor steeds meer zelfvertrouwen als je ze op de juiste manier coacht.”

Jongeren in hun kracht zetten

Toen ze stopte bij Sanoma (Nu DPG media) wilde ze voor zichzelf beginnen. Ze dacht: dit is mijn kans, anders ben ik te oud voor het ondernemen. Het was kerst 2017 en ze had het plan om met vrienden te eten, iets waar ze tot die tijd niet veel aan toe was gekomen. “Ik ben geen goede kok, dus ik had Kas (toen 14), de zoon van een collega gevraagd of hij wilde helpen. Hij kan heel goed koken. Hij heeft uiteindelijk dat hele kerstetentje verzorgd. Kas deed het niet zo goed op school, hij was onzeker en niet gemotiveerd. Door deze ervaring leerde hij dat hij met zijn passie geld kan verdienen. Hij realiseerde zich dat hij wel eerst zijn diploma moest halen, zodat hij kan gaan doen wat hij leuk vindt: koken. Hij ging dat jaar alsnog over en gaat nu als een speer. Dit gaf mij het inzicht: ik wil dit voor meer jongeren gaan doen. Hoe zet ik jongeren in hun kracht en laat ik ze zien wat hun talent is?”

Na die kerst is Suzan in 2018 plannen gaan maken, met mensen gaan praten en heeft ze een sponsor gevonden die haar hielp met het bouwen van een test website om te kijken of het idee voor Youngpwr relevant is voor een business. “Van januari tot september 2019 hebben we het idee in de praktijk getest en heb ik Youngpwr gelanceerd in Noordwijk, waar ik woon. Het was een testfase waarbij jongeren in contact werden gebracht met opdrachtgevers. Dit waren mensen thuis of het MKB, die klussen of opdrachten hadden, die door jongeren werden gedaan. Zij leren hiervan, doen ervaring op en ze krijgen er ook voor betaalt. Dit was bijvoorbeeld een social media opdracht of een DJ klus. Jongeren van vijftien kunnen niet in een kroeg of op een festival muziek draaien, maar mogen wel op een kinderfeestje een uurtje dj-en. Hierdoor kunnen ze praktijkervaring opdoen en kijken of ze het vak als DJ ook echt leuk vinden. Youngpwr werd een succes. Dus wij wilden doorpakken.”

Een stap naar meer zelfvertrouwen

En toen kwam de crisis. ”We hebben direct de plannen omgegooid. Het was financieel niet mogelijk om met eenzelfde soort platform in het echt te starten. Toch wilde ik direct iets doen voor jongeren. Ze hadden veel tijd over en verloren hun bijbaan. We vonden onze jonge technische partner Bytecode en zijn nu gestart met een kennis platform over werken en ondernemen voor en door jongeren. “Jongeren bloggen, produceren video’s en straks ook podcasts, webinars etc. Op de vragen die jongeren hebben, wordt er op het platform door professionals uit het vak antwoord gegeven. Het is heel praktisch gericht. Mensen uit de praktijk geven ook tips voor jonge werknemers of zelfstandig ondernemers, dat maakt voor mij niet uit. Als je maar ondernemend bent en zelfvertrouwen hebt. Dat is naar mijn mening belangrijk om succesvol te zijn.” Ze spreekt uit ervaring want zelfvertrouwen had Suzan niet toen ze startte met werken. “Ik was heel onzeker en dat is ook wel mijn drive voor dit platform. Ik hoop dat jongeren meer zelfvertrouwen krijgen door kennis en ervaring op te doen met waar ze goed in zijn en zodoende een voorsprong hebben als ze starten met werken. Ik heb veel geluk gehad met de mensen om mij heen die mij leiding hebben gegeven. Mede dankzij hen ben ik zo ver gekomen. Als je dat niet hebt, lukt het niet altijd. Ik wil een bijdrage leveren dat jongeren die stap naar meer zelfvertrouwen kunnen zetten.”

Via youngpwr inspireren jongeren ook elkaar. Er zijn veel interviews met jonge ondernemende talenten. “Door jongeren aan het woord te laten wil ik andere jongeren het gevoel geven, hé.. dat kan ik ook. Via de kennis op het platform en straks ook werkervaring, maken wij de start met werken voor hen gewoon makkelijker. Het bieden van ook leerzame werkervaringen is onze ambitie op korte termijn. Dat werkte goed in Noordwijk en dat is de manier om jongeren sneller aan het werk te krijgen.” Ze werkt met jongeren tussen de 13 en 25 jaar, dus zowel scholieren als studenten. Ze zetten zich allemaal in het begin vrijwillig in. “Er zijn zoveel jongeren die er niets voor hoeven te hebben, omdat ze zoveel leren. Ze willen zichzelf echt graag ontwikkelen. Ik dacht eerst dat ze alleen voor het geld zouden gaan, maar dat is niet het geval. De groep waarmee ik werk, wordt steeds groter. Ze komen niet meer alleen uit Noordwijk, maar uit heel Nederland.”

Erop of eronder

2020 is voor Suzan het Youngpwr jaar. Een cadeautje voor haarzelf voor haar vijftigste verjaardag in corona tijd. “Het is erop of eronder. Daarna kijk ik weer verder. Ik geef mezelf honderd procent dit jaar, anders lukt het me niet. Het is veel werk en kost veel tijd. Met de meeste jongeren kan ik dingen niet als vanzelfsprekend aannemen. Ik werk niet met mensen met twintig jaar werkervaring. Maar dat maakt het des te leuker. Voor mij is de combinatie belangrijk, jongeren en professionals. Jongeren hebben ontzettend veel passie en drive, maar op sommige vlakken missen ze kennis en strategie. Als je die twee combineert, is dat goud voor de toekomst. De drive van jonge talenten en hun vernieuwende blik, die zijn belangrijk. Zij zijn onze toekomstige klanten. Er zijn jongeren met miljoenen volgers op sociale media, die in staat zijn om een merk te maken of te breken. Ik zou nooit een merk of bedrijf lanceren dat niet omarmt wordt door jongeren. Alleen dan is het toekomstbestendig.”

Meer weten over youngpwr.nl? Klik dan hier. Het platform is op zoek naar professionals, naar mensen die het leuk vinden om hun kennis te delen met jongeren via blogs, podcasts, webinars of op een andere manier.