Politie kijkt ook naar motief steekpartij Leeuwarden

De politie zegt nog niets te kunnen melden over een motief voor het steekincident voor het station in Leeuwarden, waarbij vrijdag een 64-jarige man uit die stad ernstig gewond raakte. Daarvoor is een 38-jarige man uit Rotterdam opgepakt.

De Leeuwarder Courant bericht zaterdag over de mogelijke politieke achtergrond van de zaak. De verdachte zou een Iraanse achtergrond hebben. Familie van het slachtoffer zegt in die krant dat het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat. Het slachtoffer is volgens de krant een Iraanse Koerd die vocht tegen het regime van ayatollah Khomeini en vluchtte naar Nederland. In een artikel in die krant zei hij in 2009 dat hij eerder door de Iraanse geheime dienst werd achtervolgd. Daarnaast zou hij betrokken zijn bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran.

De politie zegt in een reactie kennisgenomen te hebben van het artikel. “We zitten nog in de eerste fase van het verhoor en het is prematuur om op het motief in te gaan. Maar we nemen de informatie mee in het onderzoek”, aldus een woordvoerster. Zij kan niets zeggen over de nationaliteit van de verdachte.

Het steekincident veroorzaakte vrijdag aan het einde van de ochtend grote consternatie op het plein voor het station in Leeuwarden. Daar werd het slachtoffer zittend in zijn auto meerdere keren gestoken door zijn belager. Op beelden die zijn gedeeld op sociale media is te zien hoe de verdachte vervolgens door zijn knieƫn zakt en zich door de politie laat arresteren.