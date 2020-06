BN’ers in actie voor oudste bios Amsterdam, petitie gestart

Veel filmfans en BN’ers hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat The Movies, de oudste bioscoop van Amsterdam, op omvallen staat. Exploitant Kadir Selcuk meldde zaterdag in een interview op de site van de Kunstraad Amsterdam dat het exploiteren van de filmzaal niet meer rendabel is door de coronamaatregelen. Er kunnen nu nog maar tussen de tien en veertig mensen per zaal worden toegelaten en er is geen uitzicht op verbetering.

Acteurs Georgina Verbaan, Huub Stapel en Thijs Römer, regisseurs Eddy Terstall, Martin Koolhoven en Jeroen Houben en NPO-coryfeeën Fleur Wallenburg en Wilco Boom gaven op sociale media commentaar op de dreigende sluiting of reageerden op berichten over The Movies. Er is zelfs een petitie gestart om de gemeente te bewegen “dit unieke stukje Amsterdam te behouden”. De petitie werd in een halve dag tijd al bijna drieduizend keer ondertekend.

De dreigende sluiting voor The Movies, dat sinds 1912 bestaat, is extra wrang omdat de bioscoop in 2019 een recordaantal bezoekers verwelkomde. Eerder deze week sloot Cinema Tiel de deuren omdat het exploiteren van het theater door de coronarestricties niet meer rendabel was. Het is voor zover bekend de eerste Nederlandse bioscoop die slachtoffer is geworden van de coronacrisis.