De Jonge en Kaag genieten onder kiezers voorkeur als lijsttrekker

Hugo de Jonge (CDA) en Sigrid Kaag (D66) zouden, als nu verkiezingen worden gehouden, de meeste stemmers trekken als lijsttrekker van hun partij. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond. De Jonge geniet de voorkeur boven Mona Keijzer, en Kaag boven fractievoorzitter Rob Jetten.

Bronnen in de partij meldden donderdag dat Kaag binnen een paar dagen zou aankondigen dat ze lijsttrekker van D66 wil worden. Volgens De Volkskrant zal fractievoorzitter Rob Jetten zijn steun uitspreken voor Kaag en zelf niet voor het lijsttrekkerschap gaan. De Jonge maakte donderdag bekend een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Ook Keijzer heeft meermaals gezinspeeld op een gooi naar het lijsttrekkerschap. Het is nog onduidelijk of zij het tegen De Jonge opneemt.

De Hond heeft voor zijn peiling kiezers gevraagd welke kans ze die partij op een stem geven als een bepaalde kandidaat de lijsttrekker zou zijn. Van de CDA-aanhangers zegt 88 procent dit te doen met De Jonge als lijsttrekker, en 71 procent met Keijzer. Onder alle kiezers scoort De Jonge (13 procent) beter dan Keijzer (11 procent). Onder VVD-stemmers gaat het gelijk op: bij beide lijsttrekkers gaat het om 8 procent. Bij PvdA’ers doet De Jonge (6 procent) het beter dan Keijzer (3 procent), maar onder 50Plussers is dat andersom met respectievelijk 5 en 8 procent.

Bij de electorale kansen van Jetten en Kaag is een duidelijker verschil te zien. Kaag scoort 89 procent onder D66-aanhangers, tegenover 78 procent voor Jetten. Onder alle kiezers is de verdeling respectievelijk 10 en 7 procent. Kaag doet het ook goed bij kiezers van GroenLinks (15 procent, Jetten 5 procent) en PvdA (11 procent, Jetten 3 procent). Uit een verdere analyse blijkt volgens de opiniepeiler dat dit verschil niet wordt veroorzaakt door vrouwelijke kiezers. “Integendeel zelfs. Het grote verschil komt vooral door mannelijke kiezers.”