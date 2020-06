Grote brand bij recyclingsbedrijf in Haelen

Bij een recyclingsbedrijf op industrieterrein Windmolenven nabij het Limburgse Haelen heeft een grote brand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle, maar de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen.

De brand werd zondag rond 05.30 uur ontdekt. Bij het bedrijf worden autowrakken gerecycled. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er twee behoorlijk grote bergen met ijzer uit elkaar moeten worden gehaald met een grijpkraan, om dat af te kunnen blussen.

Vanwege de brand werd het advies aan omwonenden gegeven ramen en deuren gesloten te houden. Hoewel de brand onder controle is, zal bij de nabluswerkzaamheden volgens de brandweerwoordvoerder nog wel rook vrijkomen. Het advies blijft daarom voorlopig nog van kracht. Er zijn vooralsnog geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. “Maar rook is altijd ongezond. Als mensen er last van hebben, geven we dit advies mee.” De meetploegen blijven de komende tijd actief, omdat er nog rook blijft vrijkomen.

Ook probeert de brandweer een naastgelegen woning, waarvan de bewoonster door de melder werd gewaarschuwd, te redden. “We zijn nog steeds bezig met het voorkomen van uitbreiding naar de woning.”

De oorzaak van de brand is onbekend. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.