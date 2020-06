Kaag wil als politiek leider de verdeeldheid doorbreken

Sigrid Kaag wil lijsttrekker van D66 worden. Dat heeft ze zondag in een brief aan de leden van de sociaal-liberale partij laten weten. Haar kandidatuur hing al enige tijd in de lucht.

“Het zijn onzekere tijden. Allemaal zoeken wij houvast, een gezamenlijke basis. En al heb ik niet alle antwoorden, één ding weet ik zeker: het moet anders. Het moet beter. Het is tijd”, schrijft de 58-jarige Kaag.

Ze wil de verdeeldheid in de samenleving doorbreken. Verder zegt ze een einde te willen maken “aan de uitsluiting die te veel mensen ervaren” en de rol van Nederland in Europa versterken. “Weer echt met een open blik naar de wereld te kijken”.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde in november al aan “serieus” na te denken over het lijsttrekkerschap. Ze is al langer de populairste kandidaat binnen de partij voor het politieke leiderschap.