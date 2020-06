Man aangehouden na vermissing meisje (5) in Enschede

Een 64-jarige man uit Enschede is zaterdagavond in zijn woonplaats aangehouden, na een zoektocht naar hem en een vermist 5-jarig meisje. Het meisje werd bij de man aangetroffen in een pand aan de Gronausestraat en is overgedragen aan zorginstanties, meldt de politie.

De politie kreeg zaterdag rond 18.30 uur een melding van de vermissing. Het meisje zou aan de Beringstraat in de Overijsselse stad zijn aangesproken door een oudere man op een scootmobiel. Daarna zouden beide verdwenen zijn.

De politie begon direct een groot onderzoek “en kleurde Enschede blauw”, aldus de politie. Er werd ook een politiehelikopter ingeschakeld. Daarnaast werd Burgernet ingezet.

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding binnen met informatie over de locatie waarop de man en mogelijk het meisje zouden kunnen zijn. Beiden werden inderdaad in het pand aan de Gronausestraat aangetroffen.

De politie wil verder niets kwijt over de toedracht van het incident.