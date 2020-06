ME omsingelt actievoerders in Den Haag

De ME omsingelt de mensen die nog aanwezig zijn op het Malieveld in Den Haag. Vanaf de zijkanten van het terrein sluit de politie de daar nog steeds aanwezige demonstranten in. De ME wordt ingezet om ze “nogmaals duidelijke te vorderen dat ze weg moeten gaan”, aldus de politie.

Er zijn nog steeds veel mensen. Eerder die middag greep de ME in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie. Met het waterkanon en politie te paard werden de demonstranten teruggedreven naar het nabijgelegen Malieveld. Daar waren tegenstanders van de coronamaatregelen in een grote kring gaan zitten. Ze zongen liedjes, gaven een groepsknuffel en hadden onder meer borden bij zich met teksten als ‘1,5 meter is voor schapen. Scheer niet alle coronamaatregelen over een kam’. Ze kondigden aan volgende week zondag opnieuw te gaan demonstreren, dan op het Museumplein in Amsterdam. Toen ze werden omsingeld door de politie riepen ze ‘Vrijheid’.

Burgemeester Johan Remkes verbood vrijdagmiddag een demonstratie op het Malieveld van Virus Waanzin tegen de coronamaatregelen omdat het daar te druk zou worden en mensen niet goed afstand zouden kunnen houden. Desondanks kwamen er zondag toch betogers naar Den Haag. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. Maar daarna bleven nog veel mensen hangen op het Malieveld. Volgens de politie waren ook voetbalsupporters naar het Malieveld gekomen.