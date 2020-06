Politie zet Binnenhof in Den Haag aan beide zijden af

De politie heeft het Binnenhof in Den Haag aan beide zijden afgezet. In het centrum van de stad lopen groepjes mensen die gekant zijn tegen de coronamaatregelen.

Een aantal mensen draagt een of meerdere bloemen en maakt duidelijk dat ze dit doen “ter nagedachtenis aan de democratie”.

De groep Virus Waanzin had eigenlijk zondag op het Malieveld willen betogen, maar de gemeente Den Haag verbood dat nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakte het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ondanks het verbod om te betogen zijn er zondag toch tegenstanders van de coronamaatregelen naar het Malieveld gekomen. Zeven van hen zijn aangehouden omdat ze geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om te vertrekken. Op het Malieveld is ook een persoon met een zwaard aangehouden, maar de politie wist niet of dit er een van de groep van zeven was.

Op en rond het Malieveld staan nu nog een paar honderd betogers. “Goed en slecht nieuws”, zegt een van de organisatoren. “We mogen hier blijven staan. Maar om 13.30 uur moeten we weg zijn.” De politie riep op wel een gepaste afstand in acht te nemen.