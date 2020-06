Elektrische auto kopen of leasen? Dat kan nu met subsidie

Sinds deze maand kunnen Nederlanders een elektrische auto kopen in combinatie met een subsidie. Als consument krijg je 4.000 of 2.000 euro subsidie op de aanschaf van elektrische auto, ook wel EV genaamd. Wat zijn de voorwaarden en wat moet je weten als je hiervoor in aanmerking wilt komen?

Populariteit neemt toe

Elektrische auto’s nemen sterk in populariteit toe en de overheid wil deze toename nog verder stimuleren. Het was in 2019 voor het eerst dat een elektrische auto de bestverkochte auto van het jaar was. Vorig jaar zijn er bijna 30.000 exemplaren van Tesla’s Model 3 geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en dataspecialist RDC. De auto had daarmee een marktaandeel van 6,7 procent. De Volkswagen Polo (12.920) staat op de tweede plaats, gevolgd door de Ford Focus (10.478).

Subsidie

Eigenlijk gaat de EV-subsidie pas per 1 juli in, maar consumenten die op of na 4 juni een elektrische auto aanschaffen, hebben met terugwerkende kracht recht op de subsidie. Als de keuze valt op een nieuwe auto, dan ontvang je als consument een bedrag van 4.000 euro van de staat. Bij de aanschaf van een tweedehands auto ontvang je een bedrag van 2.000 euro. Deze subsidie regeling geldt ook voor private lease, waarbij de subsidie wordt verrekend in het maandbedrag dat de consument betaalt.

Voorwaarden

Er zitten wel een aantal voorwaarden aan deze EV-subsidie. Stel, je hebt een tweedehands elektrische auto gezien op Facebook en denkt: deze wil ik kopen. Dan geldt de subsidie alleen als de auto verkocht wordt via de vakhandel. Dit betekent dat het een dealer met een RDW-erkenning moet zijn. Het is niet nodig dat de dealer bij de BOVAG aangesloten is. Twee andere voorwaarden zijn allereerst dat de auto een elektrische actieradius van meer dan 120 kilometer moet hebben. Ten slotte geldt de subsidie alleen voor een auto die een aanschafwaarde van minimaal 12.000 en maximaal 45.000 euro heeft.

Private lease

Met een private lease elektrische auto kom je als consument ook in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is wel dat je een contract aangaat voor minimaal vier jaar. Je mag alleen leasen bij een bedrijf dat een private lease keurmerk heeft, zoals Elektrischeautolease.nl. Het is mogelijk om zowel een nieuwe als een tweedehands EV te leasen. Een van de voordelen van private lease is dat veel duidelijkheid biedt. Je betaalt als consument één bedrag per maand en hoeft dus alleen de laadkosten te betalen. Het is wel zo dat een private leaseauto bijna altijd geregistreerd wordt bij het BKR. Hierdoor kan je aan lagere maximale hypotheek afsluiten.

Wil je in aanmerking komen voor de EV-subsidie? Dan moet je deze binnen zestig dagen na aankoop aanvragen. De dealer kan dit ook voor je doen. Dan moet je wel via een formulier ‘Machtiging intermediair subsidies’ toestemming geven.