Monsterproces rond neerhalen vlucht MH17 hervat

Het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17 gaat maandag verder. Het is de beurt aan de advocaten van verdachte Oleg Poelatov om het woord te voeren, onder meer om hun onderzoekswensen kenbaar te maken. Zij hebben al aangegeven dat ze nog lang niet klaar zijn met hun voorbereidingen. Het is daarom niet duidelijk hoeveel zittingsdagen er van de komende twee gereserveerde weken gebruikt gaan worden.

De advocaten van de Rus lieten eerder deze maand al weten dat onder meer de coronacrisis roet in het eten gooide bij de voorbereiding. Zij konden hun cliënt bijvoorbeeld niet bezoeken in Rusland om de zaak te bespreken. Ook zeiden de advocaten al “een gigantische” kennisachterstand te hebben in het dossier. Het OM doet al sinds de vliegramp – bijna zes jaar geleden – onderzoek. Het dossier omvat nu al meer 36.000 pagina’s. De advocaten zijn pas een aantal maanden bezig met de verdediging.

Begin juli wil de rechtbank beslissen over de verzoeken van beide kanten. Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over hoe de zaak de komende maanden eruit zal gaan zien. Voor het monsterproces zijn zittingsdagen tot en met maart volgend jaar gereserveerd. Het proces gaat waarschijnlijk veel langer duren.

Alleen de Rus Poelatov heeft een advocatenteam naar Nederland gestuurd om namens hem het woord te voeren in deze strafzaak. De andere drie verdachten hebben niets laten horen. Het gaat om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko.

De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 door een BUK-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 mensen kwam om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.