Nederlanders om in de gaten te houden: Elles Bouwmeester (20) van La Remember

Toen Elles Bouwmeester een jaar of zeven was, overleed het zusje van haar beste vriendin. Het gehele proces rondom haar ziekte, overlijden en de rouw die erop volgde, hebben ertoe geleid dat ze daar iets mee wilde doen. Het opende op latere leeftijd haar ogen voor de uitvaartbranche en haar onlangs opgerichte onderneming La Remember. Ze maakt herinneringsproducten en grafdecoraties, waaronder speciale kandelaars of kaarsen met een foto of tekst en gepersonaliseerde handgemaakte urnen.

Het begon na de middelbare school met een uit de hand gelopen hobby: creatief bezig zijn. Ruim twee jaar geleden begon Elles met het bedrukken van textiel met behulp van een hobby snijplotter, waarmee ze materiaal kon maken voor op textiel en stickers. “Het ging steeds beter lopen. Ik startte op Facebook onder de naam El-Decoration en het geld dat ik verdiende investeerde ik in nieuwe machines.” Het begon echter te knagen, omdat de door haar zelf gemaakte producten niet aansloten bij haar gevoel. Ze wilde al langer iets binnen de uitvaartmarkt doen, maar had dit weggedrukt. “Ik word vaak raar aangekeken dat ik al op zo’n jonge leeftijd in de uitvaartbranche wil werken. Dan krijg ik de vraag of daar ik niet depressief van word.”

Ze heeft de opmerkingen van anderen gelaten voor wat ze waren en is naast El-Decoration gestart met La Remember. Daarnaast verdiept ze zich in het onderwerp rouw. “Ik ben nu bezig met een selectie rouw speelgoed voor kinderen. Hiermee wil ik ze helpen met hun verdriet, zoals met een houten hemel telefoon. Kinderen parten niet zo graag over hun verdriet, maar met behulp van speelgoed kunnen ze het verwerken. Ook ben ik bezig met een werkboek, dat ze online kunnen invullen met opdrachten, waardoor ze meer inzicht krijgen in hun verdriet.”

Ze wil uiteindelijk bij een uitvaartondernemer werken om te kijken hoe het daar gaat. “Het lijkt mij mooi om in de toekomst zelf een uitvaartonderneming te hebben waarbij ik persoonlijke begeleiding geef aan mensen. Ik wil dan mensen gaan bij staan en ondersteuning bieden in de week voor de uitvaart, maar ook erna. Dat persoonlijke contact, daar gaat het voor mij om.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Ik sta in de ochtend op omdat ik het belangrijk vind om mensen te helpen en dingen te doen die ik leuk vind om te doen. Hierdoor kan ik het aan het einde van de dag terugkijken en mezelf de vraag stellen: wat heb ik gedaan vandaag? Heb ik mensen geholpen met de spullen die ik heb gemaakt? Ik vind het belangrijk om zelf een leuk dag te hebben, maar ook of ik andere mensen geholpen heb. Als ik zie dat mensen tevreden zijn met mijn producten en dat ik ze heb kunnen ondersteunen met hun rouwverwerking, daar gaat het voor mij om.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Die is een beetje wisselend. Ik slaap momenteel slecht, dus de ene keer word ik heel vroeg wakker en de ander keer later. Dan blijf ik wat langer liggen. Meestal ben ik wel rond acht uur half negen wakker en dan sta ik op, ga ik ontbijten, altijd met yoghurt, muesli en een glas water, en vervolgens kleed ik me aan. Dan loop ik een klein rondje met de hond en ga ik aan de slag. Ik werk vanuit huis, dus ik hoef niet te reizen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik ben aan het kijken hoe ik La Remember meer onder de aandacht kan krijgen, het is nog vrij nieuw. Er is veel vraag naar de producten, maar ik mag er nog meer mee naar buiten treden. Veel mensen kennen mij nog niet. Wat is er nodig dat mensen bij mijn producten terecht komen? Dit vraagt om onderzoek doen. Ik probeer elke dag een aantal krantenartikelen te lezen die gaan over de uitvaartbranche. Wat leeft er en hoe gaat het eraan toe? Dan kijk ik of ik daar vraagstukken uit kan halen en zoek ik contact met uitvaartondernemers. Verder lees ik naast boeken over rouwverwerking ook boeken over marketing en salestechnieken.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik ga in de ochtend als ik klaar ben gelijk werken en ga vaak in de avond nog lang door. Soms werk ik te lang, waardoor ik mezelf te weinig rust geef. Dus nu loop ik elke dag een rondje om tot rust te komen en na te denken over wat ik heb gedaan. Ik moet mezelf wat meer tijd geven om pauze te nemen, waardoor ik meer energie heb. Verder eet ik gezond en heb ik altijd een fles water op mijn bureau staan. Af en toe even met vrienden praten en niet alleen maar met werk bezig zijn, maakt voor mij ook onderdeel uit van goed voor mezelf zorgen.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Vorig jaar heb ik meegedaan met de Young Lady Business Academy van Elske Doets. Wat ik daar geleerd heb, is dat ik merkte dat veel mensen het raar vonden dat ik in de uitvaartbranche wil werken. Hierdoor stelde ik me iets terughoudender op en dacht ik: dan zeg ik het wel niet. Wat ik echter tijdens deze academy mocht ervaren waren een stuk of zestig mensen die wel geloofde in wat ik graag wil doen. Wat ik hiervan geleerd heb, is dat ik me niet hoef te schamen of me terug te houden en dat ik zelf volledig achter mijn plan mag staan. Ik mag me de mening van anderen minder aantrekken. Ik heb wel vaker dat ik me wil aanpassen aan andere mensen. Vroeger deed ik dat ook: doen wat anderen normaal of goed vinden. Ik heb geleerd om meer naar mezelf te luisteren.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Wat ik best wel mooi vind aan mezelf is dat ik heel behulpzaam ben. Ik probeer andere mensen te helpen en het maakt niet uit waar het omgaat. Verder ben ook wel een doorzetter. Ik kan soms best stil zijn en op de achtergrond, maar als iemand mij nodig heeft, dan ga ik er vol voor. Die volhoudendheid kunnen mensen van mij leren.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik een mensenmens ben en dat ik veel voor andere mensen wil doen. Ik waardeer dat ik heel sociaal en betrouwbaar ben. Mensen kunnen van mij op aan. En mijn doorzettingsvermogen. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie en heb alles zelf uitgezocht en moeten leren. Ik heb ook zeker met tegenslagen te maken gehad, maar ik geef niet op. Twee jaar geleden had ik een grote tegenslag met mijn kerstpakketten, toen ging er van alles mis. Het liep volledig in de soep en daarnaast was ik druk met school. Even dacht ik: ik stop ermee. Toen heb ik toch manieren gevonden om door te gaan.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik leer van verschillende mensen, dus dat vind ik een lastige vraag. Er is een vrouw die boeken schrijft over rouwverwerking, zij heet Riet Fiddelaers-Jaspers. Ik kan veel van haar leren, omdat zij veel ervaring heeft in de branche waarin ik aan de slag wil, met name over rouwverwerking bij kinderen. Ze doet haar werk met veel passie een hoe ze alles verwoord en met situaties omgaat, dat spreekt mij heel erg aan.”

Wat voor vak zou je willen geven op school wat je zelf hebt gemist?

“Ik heb gemist hoe je met rouw en rouwverwerking om moet gaan. Er wordt nooit over gesproken op school. De dood en dus ook rouw maken onderdeel uit van het leven, maar ik heb het gevoel dat veel mensen ervoor weglopen. Zeker jongeren hebben geen flauw idee wat het precies inhoudt en durven er ook niet naar te vragen. Ik zou dus een vak geven met goede informatie over de dood en rouw, zodat jongeren er beter mee om kunnen gaan en dat het normaal is om erover te praten. Naar wie moet je bijvoorbeeld toe als je aan het rouwen bent? Sommige kinderen durven niet naar hun ouders, omdat die zelf verdriet hebben.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Ik zou gaan voor spruitjes met geraspte kaas en zou graag met mijn familie, ouders, twee zusjes, opa’s, oma’s en wat goede vrienden willen eten. Ik zou het hebben over familie dingen en zou willen terugkijken op bepaalde momenten, zoals vakanties. We gingen vroeger met de hele familie weekendjes weg en daar heb ik leuke herinneringen aan. Ik denk dat ik ook iedereen persoonlijk iets zou willen zeggen, of een brief schrijven, over wat ik aan ze waardeer en wat ik hen voor de toekomst toewens.”