Overuren kunnen zorgmedewerkers toeslagen gaan kosten

Zorgmedewerkers die dit jaar door overwerk meer verdienen dan zij vooraf bij de Belastingdienst hebben opgegeven, lopen het risico dat zij hun toeslagen voor bijvoorbeeld huur, zorg of kinderopvang moeten terugbetalen. Uitzonderingen zijn niet mogelijk, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

De genoemde toeslagen worden toegekend op grond van een opgave vooraf van het jaarinkomen. Achteraf vindt een verrekening plaats op basis van het daadwerkelijk verdiende inkomen. Wie meer heeft verdiend, moet dan een deel van de ontvangen toeslagen terugbetalen.

De SP-Kamerleden Renske Leijten en Maarten Hijink hadden Van Huffelen gevraagd of dit jaar een uitzondering mogelijk is voor mensen in cruciale beroepen die door de uitbraak van het coronavirus veel meer uren hebben gedraaid dan anders. De staatssecretaris heeft daarnaar gekeken en concludeert dat dit niet kan.

De fiscus kan namelijk niet zien of iemand in bijvoorbeeld de gezondheidszorg werkt, en of eventueel extra inkomen afkomstig is uit regulier werk of overwerk. Dat betekent dat een eventuele compensatie voor iedereen zou moeten gelden die in 2020 meer is gaan verdienen.

“Dit accepteren we niet”, reageert SP-leider Lilian Marijnissen. “Zorgverleners draaiden in de coronacrisis dubbele diensten en alle vrije dagen werden ingetrokken. Als het aan het kabinet ligt, worden ze daar nog voor gestraft ook.”

“Onvoorstelbaar”, vindt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. “Deze mensen hebben de benen uit hun lijf gelopen om ons gezond te maken en houden. En dan zegt de regering nu: oh trouwens, je hebt te veel uur gewerkt, dus krijg je deze toeslagen niet meer.”