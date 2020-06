Politie zoekt meer verdachten na ongeregeldheden Den Haag

Vanwege de ongeregeldheden zondag in Den Haag is de politie een groot onderzoek begonnen waarbij naar meer verdachten wordt gezocht. In het gebied rond station Den Haag CS en het Malieveld ontstonden rellen met de ME. Volgens de politie hebben onruststokers fors geweld gebruikt.

“Er werd gegooid met rookbommen en stenen en de ME werd fysiek te lijf gegaan”, laat de politie maandag weten. Om meer verdachten alsnog te kunnen aanhouden is de politie op zoek naar foto’s of filmpjes die zijn gemaakt of andere informatie.

Een protest van tegenstanders van het coronabeleid was zondag verboden. Toch kwamen er mensen naar het Malieveld, volgens de politie “een mix van demonstranten en onruststokers”. Het werd onrustig op het moment dat onruststokers de confrontatie met de politie zochten. Zondag sprak de politie daarbij nog over voetbalsupporters.

In totaal werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). Maandagochtend zaten nog tien tot vijftien mensen vast op verdenking van zwaardere feiten, zoals openlijke geweldpleging. Maandagmiddag waren het er nog elf.

De mobiele eenheid voerde zondag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden “doorgesnoven hooligans” misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen.