Thijs H. blijft bij bekentenis drie moorden

Thijs H. (28) blijft bij zijn eerder afgelegde bekentenis. Hij geeft toe dat hij op 4 mei vorig jaar een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag met vele messteken van het leven heeft beroofd. Drie dagen later stak hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een 63-jarige vrouw en vervolgens een 68-jarige man dood.

H. staat vanaf maandag terecht voor de rechtbank in Maastricht. Hij werd op 8 mei vorig jaar aangehouden. Bij de politie bekende hij voor het eerst dat hij de gruwelijke feiten heeft gepleegd. Vorig jaar augustus herhaalde hij tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank die bekentenis.

De rechtbank vroeg hem maandag, kort na het begin van de eerste zittingsdag, of hij bij zijn bekennende verklaring bleef. Hij beantwoordde de vraag bevestigend. In alle gevallen is hij, gewapend met een mes, op pad gegaan met de bedoeling mensen te vermoorden. Het ging om willekeurig gekozen slachtoffers. Zij werden vele malen gestoken. Van het slachtoffer in Den Haag werd ook een pink afgesneden.

De rechtbank zal later bespreken wat H. tot zijn daden heeft gedreven. Eerder heeft hij gezegd dat hij psychotisch was. Het Openbaar Ministerie heeft daar twijfels over. Volgens gedragsdeskundigen moet H. voor volledig ontoerekeningsvatbaar worden gehouden.