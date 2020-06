Vitens waarschuwt voor lage waterdruk bij hittegolf

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt voor een lage waterdruk als iedereen tijdens de voorspelde hittegolf later deze week massaal en lang de kraan gaat opendraaien. Kort douchen, geen grote opzetzwembaden vullen en de tuin alleen sproeien als het echt nodig is, tussen 22.00 en 07.00 uur, zijn noodzakelijk. Die adviezen gaat Vitens deze week in een publiekscampagne onder de aandacht brengen.

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. “Het is voor het derde jaar achter elkaar extreem droog, met name in het zuiden en oosten van het land. Door de droogte gebruiken mensen heel veel water, maar dat kan niet ongelimiteerd. Dan kunnen we onze reservoirs namelijk niet op tijd aanvullen en moeten we de waterdruk verlagen, zodat iedereen nog wat water uit de kraan krijgt. Niemand hoeft bang te zijn dat er geen drinkwater meer is, maar maatregelen zijn wel nodig”, aldus een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf.

Vitens investeert dit jaar 180 miljoen euro extra in maatregelen om de drinkwatervoorziening op peil te houden, kondigde directievoorzitter Jelle Hannema maandag aan. Vitens raakt volgens hem op piekmomenten zoals een hittegolf aan de grenzen van de capaciteit. Nu veel mensen deze zomer thuisblijven door de coronacrisis stijgt de watervraag nog eens extra. Toen het met Pinksteren mooi weer was, kampte het bedrijf al met een watervraag die bijna nog nooit was voorgekomen.

Volgens de drinkwaterbedrijven en de waterschappen is het nodig om het Nederlandse watersysteem grondig te hervormen. “We moeten gaan denken vanuit schaarste aan water”, aldus de waterbeheerders. Het kabinet werkt aan noodmaatregelen om het drinkwatergebruik in extreme situaties te kunnen beperken. In zo’n geval zou bijvoorbeeld het sproeien van de tuin met kraanwater verboden kunnen worden.