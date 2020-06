Derksen, Van der Gijp en Genee ook na de zomer in Veronica Inside

Talpa gaat ondanks alle ophef rondom Veronica Inside door met het programma. Het vaste drietal zal ook terugkeren na de zomer, meldt Talpa dinsdag. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee blijven als analisten en presentator aan het programma verbonden.

Het programma lag de afgelopen week onder vuur vanwege een vermeend racistische grap van Derksen. De analist krijgt regelmatig kritiek op zijn vermeend homofobe of racistische opmerkingen. Adverteerders haakten af en de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot.

In een speciale uitzending van het programma, maandagavond, ging het drietal in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta over racisme in Nederland. Derksen stelde dinsdag het een vreselijke uitzending te vinden en zich te beraden op zijn plek aan tafel.

Veronica en Talpa willen inhoudelijk niet reageren op alle ontwikkelingen rondom het programma. Het mediabedrijf blijft bij het vorige week gegeven statement dat alle uitspraken binnen Veronica Inside voor rekening van de mensen aan tafel komen en dat het bedrijf niemand wil kwetsen.