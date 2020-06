Deskundigen: geen cel maar kliniek voor psychotische Thijs H.

Thijs H. was psychotisch toen hij in mei vorig jaar drie mensen met veel geweld vermoordde. De werkelijkheid was voor hem vertekend, maar hij was zich niet bewust van die vertekening. Het was zijn realiteit, zeggen deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC). H. (28) is volledig ontoerekeningsvatbaar en moet worden verpleegd in een tbs-kliniek. De behandeling is mede noodzakelijk omdat het gevaar dat H. opnieuw dodelijk geweld zou plegen als groot moet worden ingeschat.

De rechtbank in Maastricht hoorde de deskundigen dinsdag op de tweede dag van het proces tegen H. Als de rechtbank de conclusies en het advies van het PBC zou overnemen, betekent dat dat H. geen gevangenisstraf kan worden opgelegd. De bevindingen van het PBC zijn daarom van cruciaal belang in de zaak.

Op 4 mei vorig jaar stak H. in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De drie slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en vele malen gestoken.

Thijs H. werd zeven weken geobserveerd in het PBC. Volgens de deskundigen lijdt hij aan een “ernstige psychotische ontregeling met een lange aanloop”. De ontregeling zette vanaf de zomer van 2018 in. H. kwam in toenemende mate in de ban van wanen en angsten. In november 2018 deed hij een serieuze zelfmoordpoging.

Na zijn arrestatie op 8 mei vorig jaar heeft hij bekennende verklaringen afgelegd. Bij de rechtbank heeft hij onder meer gezegd dat hij “berichten en signalen” kreeg die hem tot de moorden hebben aangezet. Als hij niet aan de moordopdrachten zou voldoen, zou zijn familie worden uitgemoord, zo zou hij zichzelf hebben ingebeeld.

Het Openbaar Ministerie vraagt zich af of H. wel psychotisch was ten tijde van de moorden. Tijdens de observatie in het PBC is H. onderworpen aan meerdere tests, om te zien of hij niet simuleerde. Dit is volgens de deskundigen niet het geval geweest.

De deskundigen uitten kritiek op de manier waarop GGZ-instelling Mondriaan H. heeft behandeld. Volgens hen is de psychose daar niet gezien en en werd H.’s medicatie afgestemd op mogelijk autisme of ADHD. Het middel dat Mondriaan H. voorschreef, dexamfetamine, was juist een aanjager voor de psychose, aldus de PBC-deskundigen.