Docenten mbo, hbo en universiteit ontevreden over les op afstand

Lesgeven via internet pakt negatief uit voor de onderwijskwaliteit, stelt driekwart van de docenten uit het hbo en het mbo die een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben ingevuld. Van de universitaire docenten zegt 69 procent dat de kwaliteit is gedaald. “Dit is zorgwekkend”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder.

“Deze uitkomsten bevestigen de geluiden die we al eerder hoorden en laten zien dat het dus zeker niet meevalt”, vindt Van Gelder. “Er blijft werk liggen wat niet meer ingehaald kan worden en het gebrek aan perspectief is zorgelijk.” De meeste lessen worden nog altijd op afstand gegeven. Sinds 15 juni zijn wel weer praktijklessen en toetsen op locatie toegestaan.

In totaal vulden 1639 vakbondsleden de vragenlijst in. Een groot deel, 73 procent, ervaart een hogere of zelfs veel hogere werkdruk dan tijdens normale werkweken. Dat komt vooral voort uit de vele onlinevergaderingen, zorgen over het leerproces van de studenten en een gebrek aan scheiding tussen werk en privé.

De AOb heeft ook 30 onderwijsmanagers naar hun mening gevraagd. Zij oordeelden net iets positiever over de onderwijskwaliteit, maar de meesten zijn het met de leraren eens dat het voor de coronamaatregelen beter ging.

In het hoger onderwijs en op het mbo moet iedereen zich houden aan de algemene regel van 1,5 meter afstand houden tot anderen. Daardoor zijn activiteiten op de onderwijsinstellingen maar beperkt mogelijk. Slechts een minderheid van de studenten kan gelijktijdig aanwezig zijn.

Docenten zijn verdeeld over de regel dat het onderwijs ter plaatse zo moet worden ingepland dat studenten buiten de spits kunnen reizen. Van de ondervraagde docenten is 44 procent het daar niet mee eens, 20 procent is neutraal en 37 procent stemt ermee in. Lesgeven in de avonduren en op zaterdag stuit ook op veel weerstand: de meeste leraren zeggen dat niet goed te kunnen combineren met hun privéleven.

Ook CNV Onderwijs waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor negatieve gevolgen als het hoger onderwijs nog lang blijft aangewezen op online lesgeven. “Het persoonlijke, face-to-face contact is wezenlijk voor goed onderwijs. De sociale functie van hoger onderwijs draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten.”

Het kabinet kondigt mogelijk woensdag verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aan, maar in uitgelekte plannen gaat het vooral over het voorgezet onderwijs. Volgens anonieme bronnen heeft het Outbreak Management Team (OMT) van deskundigen positief geadviseerd over het loslaten van de afstandsregel voor middelbare scholieren.