Interessant om te weten waar jouw tas vandaan komt

Dat vrouwen zeker meer dan twee tassen bezitten, is geen nieuws. Dat veel tassen-eigenaren geen idee hebben waar het merk voor staat, is jammer. Daarom hier een tipje van de merken-sluier van onder meer Ted Baker en Micmacbags.

Die laatste is misschien wel het meest avontuurlijke merk dat je in de tassenwereld tegenkomt. Micmacbags is geïnspireerd op de Micmac indianenstam uit Canada. Niet van plaatjes, maar van werkelijke ontmoetingen.

Micmacbags krijgt in 2015 een nieuwe start

Het is 1949 als de oprichter van Micmacbags de kwaliteiten ontdekt van deze indianen die uitzonderlijk goed bedreven zijn in leerbewerking. Als fervent reiziger ziet hij dat deze Micmac indianen zich daarmee onderscheiden van andere indianenstammen. Zijn idee om tassen te gaan ontwerpen die een ode zijn aan deze vakmensen, is geboren.

Het merk krijgt in 2015 een nieuwe start. Nog altijd zijn de indianen de inspiratiebron, maar het merk past haar tassen ook aan de huidige tijd aan door onder meer laptoptassen te creëren en fantastische heuptassen. Zo’n heuptas heet bijvoorbeeld wildlife en is van een goede kwaliteit leer.

Een fabriek in India produceert de tassen. Jaarlijks wordt de fabriek meerdere keren bezocht om er zeker van te zijn dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers goed zijn, dat hun veiligheid is gewaarborgd, dat ze juiste uren draaien en de lonen eerlijk zijn.

Ted Baker was eerder het merk van het Britse mannenoverhemd

Een Ted Baker tas kent een heel andere oorsprong. Dit merk is namelijk ontstaan uit een in de jaren tachtig opgericht label voor het mannenoverhemd. In de loop der jaren groeide dit uit tot een Brits topmerk als het gaat om mode. Inmiddels is het een internationaal merk, ook voor vrouwen.

De tassen van Ted Baker zijn van een goede kwaliteit en een mooie aanvulling op hun kledinglijn. Niet alleen shoppers, maar ook handtassen, schoudertassen, clutches en rugzakken zijn in de collectie opgenomen. Make-up tassen, portemonnees, reistassen. Ted Baker heeft ze allemaal. Het Britse modemerk is hard op weg om internationaal groter en groter te worden.