Minder dan vijftig coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de vijftig. Het zijn er momenteel 48, elf minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). “Na enkele weken van versoepeling zien we dat het aantal Covid-19-patiënten op de IC en in de kliniek stabiel en laag is. Dat is een goed teken, en creëert volop ruimte voor de reguliere zorg”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de verpleegafdelingen liggen 211 mensen met het coronavirus, zeventien meer dan op maandag. Dat betekent dat de ziekenhuizen in totaal 259 coronapatiënten behandelen.

Op de ic’s liggen 576 mensen met andere aandoeningen, zoals hartklachten en kanker. Dat zijn er 64 meer dan op maandag. In totaal liggen nu 624 mensen op een intensive care.