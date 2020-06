NS: verbinding Den Haag-Aken kan er vanaf 2025 komen

Een nieuwe internationale intercity naar Aken kan er vanaf 2025 komen. Deze trein zou dan gaan rijden op de route van Den Haag via Rotterdam en Eindhoven en dan via Heerlen de grens over. Dat meldt NS na een eigen inventarisatie.

NS ziet de verbinding als een belangrijke stap in het uitbreiden van het aantal grensoverschrijdende treinverbindingen en gaat hierover graag met de betrokken overheden in gesprek. Wel moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het gebied van financiering en infrastructuur, waarover NS in gesprek wil met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de regio’s en ProRail.

Aken is een populaire bestemming en biedt reizigers een aansluiting op het Duitse hogesnelheidsnetwerk, met bestemmingen als Keulen, Düsseldorf en Frankfurt. Ook voor binnenlandse reizigers op het traject tussen Den Haag en Limburg betekent de rechtstreekse verbinding reistijdwinst en minder overstappen.

In de Nederlands-Duitse grensregio is een betere verbinding met de Randstad een langgekoesterde wens. Een plan om de Intercity Heerlen-Amsterdam door te trekken naar Aken viel eerder af, vanwege de nadelige gevolgen voor een grote groep binnenlandse reizigers in de ‘tienminutentrein’ tussen Eindhoven en Amsterdam.

Van het alternatief dat NS nu presenteert, profiteren al bij aanvang dagelijks 1250 internationale reizigers van en naar Aken en nog eens 2000 reizigers op het binnenlandse deel van het traject. NS verwacht dat dit aantal na introductie van de trein snel zal toenemen. De reistijdwinst op het traject kan oplopen tot 25 minuten.

NS gaat de komende tijd met overheden in gesprek over deze nieuwe verbinding. Zoals vaak bij de introductie van een grensoverschrijdende trein, zal de nieuwe verbinding niet kostendekkend zijn. NS wil hierover afspraken maken, zodat de nieuwe treinen tijdig besteld kunnen worden.