Oppositievoorstel voor hoger loon zorgverleners sneuvelt in Kamer

Het kabinet hoeft voorlopig geen werk te maken van een hoger loon voor zorgpersoneel. De regeringspartijen brachten meer Kamerleden op de been dan de oppositie en stemden het oppositievoorstel weg. Dat PvdA-voorman Lodewijk Asscher te laat kwam voor de stemming, maakte geen verschil.

De oppositie voert al weken campagne voor een betere beloning voor zorgverleners van wie in de corona-epidemie zoveel is gevraagd. Naar de stemming van dinsdag werd met spanning uitgekeken, omdat de coalitie en de oppositie elkaar in de Kamer in evenwicht houden. Daardoor telt elke stem en kan een afwezig Kamerlid het verschil maken. De Kamer stemde al eerder over het voorstel, maar toen waren er steeds evenveel voor- als tegenstemmen.

De inspanningen van de oppositie leken al meteen gedoemd toen initiatiefnemer Asscher niet op tijd op zijn Kamerzetel bleek te zitten. Hij haastte zich de zaal in, maar kreeg van Kamervoorzitter en partijgenoot Khadija Arib niet gedaan dat hij alsnog zijn stem mocht uitbrengen. Asscher was buiten de zaal in gesprek met D66’er Jan Paternotte en lette even niet op, legde hij na afloop uit. Maar “geen complottheorie”, haastte de PvdA’er zich te zeggen. “Wel verschrikkelijk klote.”

De Kamer verwierp het voorstel uiteindelijk met 73 stemmen tegen 71.