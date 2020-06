Rutte ontvangt betogers en andere betrokkenen over racisme

Premier Mark Rutte ontvangt woensdag op het Catshuis mensen die deelnemen aan de betogingen tegen racisme en anderen die bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover.

De vraag die volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) centraal zal staan, is hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden en wat hiervoor nodig is.

Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties die de afgelopen weken zijn gehouden op verschillende plekken in de wereld. Ook in Nederland waren betogingen waar vele duizenden mensen op afkwamen.