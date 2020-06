‘Verdachte Arnhemse terreurzaak beïnvloed door infiltrant’

De advocaat van de terreurverdachte Wail el A., tegen wie in het Arnhemse terrorismeproces een celstraf van 20 jaar is geëist, meent dat er geen bewijs is dat de verdachte in 2018 bij de start van de infiltratie-actie van de politie bereid was een aanslag te plegen. “Die noodzakelijke bewijzen ontbreken”, zei de advocaat in het eerste pleidooi van het terrorismeproces dat dinsdag is hervat in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Volgens de raadsvrouw is El A. via hoofdverdachte Hardi N. (36) beïnvloed door de religieuze argumenten die N. via e-mails kreeg aangereikt van een undercoveragent van de AIVD. “De infiltranten hebben N. constant uitgedaagd ook anderen over te halen”, verwees de advocate naar diverse e-mails die N. ontving. Daarin zou staan: ‘Je moet het niet alleen doen, je moet taken verdelen’.

El A., met 22 jaar de jongste van de zes verdachten, had zelf geen direct contact met de AIVD’er. Hij heeft in de rechtbank verklaard dat hij geen weet had van het voorbereiden van een aanslag, waarvoor hij wordt aangeklaagd. Volgens zijn advocaat hebben AIVD-agenten druk uitgeoefend op N. en heeft deze hoofdverdachte met dezelfde argumenten voor het plegen van een aanslag in Nederland haar cliënt El A. overtuigd. Daarmee is volgens haar sprake van indirecte uitlokking.

Alle zes verdachten woonden aanvankelijk het vervolg van het strafproces bij, maar na een pauze in de loop van de ochtend keerden hoofdverdachte Hardi N. en Shevan A. niet terug in de rechtszaal voor het vervolg van het pleidooi. Ze bleven in hun cel.

Het OM eiste vrijdag gevangenisstraffen van 8 tot 20 jaar tegen de groep voor het voorbereiden van een aanslag op vermoedelijk een lhbt-festival. El A. kreeg de hoogste strafeis te horen. Dat komt omdat hij ook wordt verdacht van poging tot moord. Hij richtte een (onklaar gemaakt) wapen op de politie tijdens de arrestatie in september 2018 bij een vakantiepark in Weert. Tegen Hardi N. is 18 jaar celstraf geëist. Zijn advocaat houdt vrijdag 3 juli zijn pleidooi.

Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.