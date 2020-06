Zomerconcerten met Trijntje, Snelle en Lil in Olympisch Stadion

Rapper Snelle, Trijntje Oosterhuis, Tino Martin en Lil Kleine zijn enkele Nederlandse artiesten die komende zomer optredens verzorgen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Onder de noemer De Amsterdamse Zomer organiseert producent 4PM Entertainment in de maanden juli en augustus een grote reeks concerten in de buitenlucht.

Er vinden vrijwel dagelijkse meerdere concerten plaats: om 12.00, 16.00 en 20.00 uur. Per optreden mogen er honderd mensen worden toegelaten, in verband met de coronamaatregelen.

Het eerste optreden is op 11 juli, door Xander de Buisonjé; het laatste concert is op 30 augustus. Andere artiesten in de reeks zijn Glennis Grace, Hans Dulfer, Rolf Sanches en Emma Heesters.

Het volledige programma is te vinden op de website van De Amsterdamse Zomer. Er zullen in de loop van de komende weken nog meer concerten aan de programmering worden toegevoegd. De kaartverkoop is dinsdagavond van start gegaan.