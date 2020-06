‘Casinopersoneel staat te springen om weer te beginnen’

Het personeel van Jack’s Casino, Flash Casino’s, Flamingo Casino staat te springen om weer te mogen beginnen. Dat zei topman Eric Olders van JVH Gaming & Entertainment het bedrijf achter de casinoformules, in een reactie op de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli.

Olders is vooral blij dat er een streep is gegaan door de eigenlijke heropeningsdatum van 1 september. Daar was volgens hem een keiharde lobby voor nodig. Olders denkt dat de casino’s al eerder open hadden gekund, ook omdat de sector al vrij streng gereguleerd is. “Voor het protocol voor heropening dat wij als sector begin mei bij het kabinet neerlegden, kregen wij al heel veel complimenten”, aldus Olders. Toch werd toen besloten om niet tot opening over te gaan.

“Het voelde de laatste tijd ook een beetje onnatuurlijk. Wij moesten noodgedwongen subsidie aanvragen, terwijl wij normaal gesproken best wel wat geld aan kansspelbelasting moeten afdragen”, aldus Olders. “Vooral ook omdat wij in onze ogen gewoon open konden.”

In de voorgestelde opzet, met alle maatregelen omtrent social distancing, denkt JVH Gaming op 40 procent van de capaciteit te kunnen draaien. Bij het bedrijf staan volgens Olders de 1200 medewerkers in ieder geval te stuiteren om weer aan het werk te mogen.

Ook bij Holland Casino zien ze er naar uit gasten weer te verwelkomen. Het casinobedrijf waarschuwt bezoekers tegelijkertijd dat het bezoek er anders uit zal gaan zien. Ook wijst Holland Casino erop dat reserveren verplicht is. “Maar onze 4000 collega’s staan weer graag voor u klaar.”