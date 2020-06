Dode gevonden na brand in woning in Loenen aan de Vecht

Bij een brand in een woning in Loenen aan de Vecht is een persoon om het leven gekomen. De brand woedde dinsdagmiddag aan de Koningin Wilhelminaweg. Het slachtoffer werd pas laat in de avond gevonden toen de woning was gestabiliseerd en doorzocht kon worden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De brand brak rond 14.40 uur uit en het vuur verspreidde zich over heel de woning. Ongeveer twee uur later meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Ook twee naastgelegen woningen liepen schade op. De bewoners daarvan moeten de nacht elders doorbrengen.