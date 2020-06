Minder dan 250 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

In Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal nog 246 coronapatiënten. Dat is het laagste aantal in maanden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) becijfert dat de meeste patiënten op verpleegafdelingen liggen. Het zijn er 197, 14 minder dan dinsdag. Op de intensive care worden 49 mensen met de longziekte Covid-19 behandeld, één meer dan dinsdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) merkt op dat de totale bezetting op de ic’s “onveranderd laag blijft”. Momenteel liggen 565 mensen om andere redenen dan corona op de ic. Kuipers noemt dat “een teken dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is”.