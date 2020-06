Nieuwe M-fregatten van marine komen twee jaar later

De twee nieuwe M-fregatten van de marine worden twee jaar later opgeleverd. De ontwerpfase neemt langer in beslag dan voorzien. Het eerste fregat wordt nu naar verwachting in 2027 opgeleverd, meldt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

De schepen worden gespecialiseerd in het bestrijden van onderzeeboten op afstand. Ze moeten verder wereldwijd kunnen worden ingezet voor gevechts- en veiligheidsoperaties. De fregatten worden groter dan hun voorgangers (5500 ton tegen 3300 ton). Ze worden gebouwd door Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Nederland en Belgi├ź schaffen vier M-fregatten aan. De marines van beide landen zijn vergaand ge├»ntegreerd. De Belgen krijgen uiterlijk in 2030 hun beide fregatten. Nederland regelt de aankoop van deze schepen, de Belgen zijn verantwoordelijk voor de aanschaf van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de marines van beide landen.