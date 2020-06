Sekswerkers blij verrast door versoepelde maatregelen

De sekswerkers zijn blij verrast door de versoepelde maatregelen, waardoor zij per 1 juli weer klanten mogen verwelkomen. Ze hadden niet zien aankomen dat ze over een week weer aan het werk mogen.

“Ik hoorde het net pas voor het eerst en ben nu iedereen berichtjes aan het sturen; iedereen is erg blij met het nieuws dat we eindelijk weer open mogen. We hebben namelijk geen geld meer”, zegt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

“We hadden het niet verwacht, omdat we een beroep hebben waarbij nauw contact niet vermeden kan worden. Daarom dachten we dat erop werd aangedrongen dat wij nog niet open mochten. Maar ik heb de politiek brieven gestuurd en gezegd dat ik het niet eerlijk vond dat andere contactberoepen wel weer uitgevoerd mochten worden.”

Felicia Anna zegt een protocol opgesteld te hebben. Maar waaraan de sekswerkers bij het oppakken van hun werkzaamheden moeten voldoen is nog niet bekend. “Ik verwacht dat er de komende dagen wel meer duidelijk zal worden. We hebben nog een week en ik verwacht dat alles op 1 juli weer opengaat. De meeste werkers zijn in Nederland en een aantal komt nu terug.”

Volgens het protocol van Felicia Anna dragen de sekswerkers mondkapjes en handschoenen en worden de ruimtes na iedere klant grondig gereinigd. Felicia Anna: “Orale seks wordt afgeraden, maar daarover hebben we nog niets gehoord. Dat zal ook snel duidelijk worden.”