Vergunning Tata Steel moet scherper op uitstoot zwaveldioxide

De provincie Noord-Holland gaat de vergunning van Tata Steel aanscherpen. Een extern onderzoeksbureau dat de situatie op een deel van het staalbedrijf in IJmuiden heeft doorgelicht, heeft diverse tekortkomingen ontdekt. Zo is bij de beoordeling van de vergunningaanvraag in 2007 verzuimd een wettelijk verplichte toets uit te voeren die vooral draait om de uitstoot van het schadelijke gas zwaveldioxide (SO2).

Met de toets, die volgens een Europese richtlijn moet worden uitgevoerd, wordt bepaald of een bedrijf gebruikmaakt van de “best beschikbare technieken”. Als blijkt dat Tata meer zou kunnen doen om de uitstoot van SO2 tegen te gaan, dan is het bedrijf verplicht maatregelen te nemen.

Gedeputeerde Jeroen Olthof zegt dat het onderzoek “duidelijk aangeeft op welke punten de vergunning aangepast moet worden”. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die milieuregels handhaaft in opdracht van de provincie, heeft Tata onlangs verzocht alsnog gegevens aan te leveren voor de toets.