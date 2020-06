Commissie publiceert verslag verhoren over financiering moskeeën

De Kamercommissie die zich de afgelopen tijd boog over onder meer de financiering van moskeeën in Nederland door onvrije landen, komt woensdag met haar eindverslag. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het verslag officieel in ontvangst.

Het verslag volgt na een serie ondervragingen eerder dit jaar. Experts en imams werden onder ede gehoord door Kamerleden. Die verhoren leidden soms tot harde confrontaties en zelfs juridisch gesteggel met een moskee over vorderingen van documenten.

Na de verhoren en schriftelijk onderzoek biedt de commissie haar bevindingen aan. Deze worden toegelicht door voorzitter en CDA-Kamerlid Michel Rog.

Het verslag is overigens al voor publicatie veelbesproken: PVV’er Edgar Mulder stond niet achter de inhoud van het eindverslag, en stapte daarom op de valreep uit de commissie. “Terwijl heel Nederland tijdens de verhoren heeft kunnen zien dat moskeeën rechtstreeks aangestuurd worden uit islamitische landen, weigert de commissie een oordeel hierover te geven”, zei Mulder hier eind mei over.