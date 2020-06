De Jonge: zorgmedewerkers krijgen bonus van 1000 euro

Nederlanders die in de zorg werken, krijgen als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus uitgekeerd van 1000 euro netto. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat bekend. “Wij willen onze waardering en dankbaarheid op die manier uiten”, aldus De Jonge.

De bonus is onder meer voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers. Het geld wordt in het najaar uitgekeerd. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers.