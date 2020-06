Dodental door coronavirus met drie gestegen

Het dodental door het coronavirus is gestegen tot 6100. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) drie sterfgevallen doorgekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen op het virus is getest.

Vijf mensen werden in ziekenhuizen opgenomen. Dat totaal staat nu op 11.863. Het virus werd bij nog 111 mensen vastgesteld. Sinds eind februari hebben 49.914 mensen het opgelopen, maar ook dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger.