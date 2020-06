Minister trekt zich ‘pijnlijk’ oordeel over storingsaanpak aan

Het harde oordeel van de inspectiediensten over het optreden van het ministerie van Justitie en Veiligheid na de landelijke 112-storing van vorig jaar is “stevig en pijnlijk”, zegt minister Ferd Grapperhaus. Hij trekt zich dat aan, want “dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid”.

“We moeten pijnlijk genoeg vaststellen” dat “op het ministerie een aantal mensen niet direct de alertheid had” en op de hoogte was van ze te doen stond, erkent Grapperhaus. “Dat moeten we ons zeer aantrekken en dat hebben we ook gedaan. Dat mag niet zo gebeuren. Het mag niet meer zo chaotisch verlopen.” Kennelijk moeten we de afspraken elke keer opnieuw met elkaar doornemen, constateert hij.

Een nieuwe grote storing kan de minister niet uitsluiten, “maar wat ik wel kan zeggen is dat het nu zo is geregeld dat degenen die aan zet zijn ook exact weten wat er moet gebeuren en de co√∂rdinatie oppakken”. Grapperhaus zegt ervan “overtuigd” te zijn dat het nu anders zou lopen dan een jaar geleden.