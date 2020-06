Rutte: schreeuwen in stadions is echt een probleem

Als mensen straks in de voetbalstadions zich niet beperken tot fluisteren, dan is er een probleem, zegt premier Mark Rutte. “Even simpel gezegd: dan hebben we echt een probleem. Dan gaat het dus niet. We gaan het bekijken”, zei Rutte tijdens het coronadebat tegen SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. Zij kan zich als Feyenoord-fan niet voorstellen dat er in de Kuip na een doelpunt wordt gefluisterd.

Er kan volgens Rutte in stadions worden voldaan aan allerlei hygi├źnemaatregelen en meerdere uitgangen, van alles. “Als het allemaal kan, dan kan het. Maar je kan niet schreeuwen. Dat is echt onverstandig.”

Gaat dat wel gebeuren, dan waarschuwt de premier dat er dan twee opties zijn: “of we doen het niet en laten de stadions leeg en we doen wedstrijden zonder publiek ├│f we zeggen het kan wel en dan heb je dit nadeel”.

Rutte zei vertrouwen te hebben in de creativiteit van de KNVB en de voetbalclubs. “Geef iedereen van die lawaaimakende toeters. Maar feit is dat – en daar zijn strakke adviezen over – zingen en schreeuwen echt grote risico’s met zich meebrengen. “Met schreeuwen is 1,5 meter afstand echt te weinig, dan verspreidt het virus zich sneller.” Daarvan zijn volgens hem al vele voorbeelden bekend.