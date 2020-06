Viruswaanzin wraakt rechtbank in kort geding

Viruswaanzin heeft de rechtbank in Den Haag gewraakt omdat die vooringenomen zou zijn. De actiegroep had in een kort geding geëist dat de overheid stopt met beperkende coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De rechter zou het officiële dodental al op 12 juni als feit hebben aanvaard en dus de mening al hebben bepaald.

Bij het officiële dodental door het nieuwe coronavirus plaatste Viruswaanzin grote vraagtekens. Voorman Jeroen Pols betoogde dat ook mensen die aan kanker of andere ziektes overlijden worden meegenomen in de coronastatistieken als ze waren besmet met het coronavirus. “Men wil de statistieken omhoog stuwen. Het moeten veel doden zijn”, zei Pols. Volgens hem zijn er slechts tachtig mensen onbetwist uitsluitend aan het coronavirus overleden, in plaats van de 6097 overledenen die de overheid heeft geteld.

De wrakingskamer van de rechtbank moet zich nu buigen over het verzoek om de rechter van de zaak te halen. Die verving de voorzieningenrechter die het kort geding had moeten leiden om verkoudheidsklachten, waardoor hij in quarantaine moest gaan. Hij bleek geen corona te hebben. Viruswaanzin noemde de wisseling van de rechters een ongelukkige timing en sprak van een goed uitkomend “kuchje”.

Enkele tientallen mensen hadden zich donderdag voor de rechtbank verzameld als steunbetuiging. Borden of spandoeken waren daarbij verboden, omdat het geen demonstratie mocht lijken. Binnen in de rechtszaal beklaagden de vertegenwoordigers van Viruswaanzin zich over de plexiglazen. “Ik voel me heel erg benauwd tussen deze schermen”, zei voorman Jeroen Pols van Viruswaanzin. De voorzieningenrechter gaf geen toestemming voor het verwijderen van de schermen.

Viruswaanzin ging niet in op de regels die per 1 juli worden versoepeld of welke regels die nog overblijven in strijd zijn met de grondrechten. Dat noemde de landsadvocaat een gemis. “Ze gaan niet in op de specifieke maatregelen die onrechtmatig zouden zijn”, zei de landsadvocaat, die de versoepelingen per 1 juli opsomde. Ze benadrukte dat er wel sprake is van een democratisch proces, iets wat Viruswaanzin betwist.