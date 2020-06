Aanhoudingen in Eindhovense wijk waar noodverordening geldt

De politie heeft donderdagavond 21 jongeren opgepakt voor samenscholing in het stadsdeel Tongelre. Voor een deel van die wijk hadden burgemeester, Openbaar Ministerie en politie eerder op de avond een noodverordening afgekondigd uit vrees voor ordeverstoring.

De politie meldde op Twitter dat bij de fouillering van de jongeren een aantal bivakmutsen is gevonden. De jongeren zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. In de wijk waren de hele avond veel politiemensen op straat. Rond middernacht verlieten de laatste jongeren de wijk.

Er waren veel politiebusjes en ook ME-bussen terwijl ook politie te paard door de wijk reed. De politie heeft zich enkele malen nadrukkelijk in de wijk laten zien om zich vervolgens naar rustigere plekken terug te trekken. Groepjes jongeren hingen her en der rond. Jongens op scooters reden druk telefonerend overal tussendoor. Omstreeks 23.00 uur meldde de politie dat het tot dan rustig was gebleven en was er vooral nog politie op straat te zien. Wel werden auto’s met jongeren erin die door de wijk reden grondig gecontroleerd,

Op sociale media zouden jongeren hebben opgeroepen tot verstoring van de openbare orde in Tongelre. In die berichten wordt verwezen naar Helmond, waarbij wordt aangegeven dat “Eindhoven dat beter kan”, schrijft burgemeester John Jorritsma aan de gemeenteraad. Er zou expliciet opgeroepen zijn tot rellen, brandstichting en vuurwerk. Deze signalen kwamen binnen bij politie, maar ook van onder meer bewoners en ondernemers uit de buurt, aldus Jorritsma, die aangeeft dat ook “‘hardekernsupporters’ voornemens zijn de openbare orde flink te gaan verstoren.

Dinsdagavond misdroeg een groep van tussen de 100 en 150 jongeren zich in de binnenstad van Helmond. In de omgeving van de Heistraat werden stenen gegooid en werd vuurwerk afgestoken. Om de orde te herstellen greep de mobiele eenheid in.

Donderdagavond zeiden getuigen dat in het gebied waarvoor de noodverordening geldt vuurwerk is afgestoken. De verordening in Tongelre geldt tot vrijdagochtend 6 uur.