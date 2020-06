Curaçao verlengt de avondklok, angst voor nieuwe ongeregeldheden

Op Curaçao is donderdagmiddag (lokale tijd) bekend gemaakt dat de avondklok met een avond wordt verlengd. Dat betekent dat op donderdagavond niemand zonder toestemming de straat op mag tussen 21.00 uur tot 06.00 uur.

Op Curaçao gold in april en mei vanwege de coronacrisis een avondklok. Woensdag werd de avondklok weer ingesteld toen er vernielingen werden aangericht en winkels geplunderd in de binnenstad van Willemstad. Desondanks werden ’s avonds over het hele eiland veel branden gesticht. Minister van Justitie Quincy Girigorie wil met het verlengen van de avondklok voorkomen dat er weer ongeregeldheden plaatsvinden.