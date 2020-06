Den Haag verbiedt opnieuw demonstratie Virus Waanzin

De protestgroep Virus Waanzin mag zondag niet demonstreren in Den Haag. De demonstratie op het Malieveld is, net als vorige week, verboden door Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag en plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. De demonstratie is een gevaar voor de volksgezondheid en er “zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden”, zegt de gemeente. Bovendien zouden de organisatoren niet bereid of in staat zijn om voor een “ordelijk verloop” te zorgen.

Remkes verbood het protest van vorige week ook. Virus Waanzin vocht dat aan bij de rechter, maar tevergeefs. Na dat verbod verschenen afgelopen zondag toch betogers op het Malieveld. De gemeente liet dat even toe. Daarna ontstonden ongeregeldheden. Ongeveer vierhonderd mensen werden gearresteerd.

Virus Waanzin is tegen de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de 1,5 meterregel. De groep claimt ook dat het virus niet heel gevaarlijk is.