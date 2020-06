Droge hete zomer op komst: dit kunnen we doen om water te besparen

We krijgen in Nederland weer een droge en warme zomer, die deze week al met de eerste hittegolf van start is gegaan. Goed nieuws voor de grote groep Nederlanders die door de coronacrisis deze zomer in Nederland blijven, maar slecht nieuws voor de natuur en de landbouw. En onze tuin. Wat kunnen we zelf doen om onze watervoetafdruk zo duurzaam mogelijk te houden?

Droge dagen

Zowel in de maanden juli en augustus zullen met name droge dagen overheersen. Doordat de wind veelal uit het oosten waait, levert dit veel zon op. Vaak ligt de temperatuur tussen de 25 tot 30 graden. Heerlijk voor vakantiegangers, maar dit zorgt net als afgelopen jaar weer voor veel droogte. Deze droogte ligt niet alleen aan een gebrek aan regen, maar er verdampt bij warm en zonnig weer ook extra veel vocht uit de bodem. Dit betekent dat er grote kans is op mislukte oogsten en natuurbranden.

Waterpompen

We kunnen zelf veel doen, ook al denken we wellicht dat we als individu niet veel impact hebben. Niets is minder waar. Zo besproeien veel Nederlanders hun tuin met kraanwater, terwijl een beregeningspomp een veel duurzamer alternatief is. Het water dat je met een dergelijke pomp gebruikt kan van alles zijn, dus ook grondwater, vijverwater en slootwater. Wil je het besproeien van je tuin verduurzamen, dan is het zinvol in de waterpomp shop te kijken wat de mogelijkheden zijn om door het jaar heen regenwater op te vangen; niet alleen voor de tuin, maar ook voor het gebruik van de wasmachine en voor het doorspoelen van het toilet. Dit laatste wordt al in een aantal Europese land gedaan.

Water besparen

Naast de tuin niet langer besproeien met kraanwater, kunnen we zelf nog meer doen om water te besparen. Veel mensen laten de kraan lopen terwijl ze hun tanden poetsen, scheren of als we de afwas doen. Hier kunnen we ervoor kiezen om dit niet langer te doen. Korter douchen is ook een duidelijk voorbeeld waarmee je directe waterverspilling kunt voorkomen. Ook is het mogelijk om een wc-spoelbak met een besparingsknop te installeren. Het toilet is goed voor een kwart van het huishoudelijk waterverbruik. Ook kan je kiezen voor waterzuinige toestellen als je een nieuwe wasmachine of vaatwasser koopt en ervoor zorgen dat je lekken zo snel mogelijk herstelt.

Wat is jouw watervoetafdruk?

Daarnaast zijn er veel indirecte waterverspillers waar we wellicht niet meteen bij stil staan, zoals de kleding die in onze kledingkast hangt of het stukje vlees dat we op de barbecue leggen. Ben je nieuwsgierig geworden wat jouw watervoetafdruk is? Ga dan naar deze website om die te berekenen. Alle kleine beetjes helpen om onze watervoetafdruk duurzamer te maken en het leuke is: we kunnen er vandaag al mee beginnen.