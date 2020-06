Keijzer: ik kan Omtzigt aan

Mona Keijzer maakt zich in de lijsttrekkersstrijd van het CDA geen zorgen om Pieter Omtzigt. Hij maakte donderdag zijn kandidatuur bekend.

“Vergis je maar niet in mij, ik kan hem aan. Dat is geen enkel probleem,” reageerde ze op vragen of ze wel op kon tegen dossiervreter Omtzigt. Keijzer is momenteel staatssecretaris voor Economische Zaken.

Ze neemt het verder op tegen Hugo de Jonge, de huidige minister van Volksgezondheid en populaire kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Ook Kamerlid Martijn van Helvert is verkiesbaar. Als hij gekozen wordt tot lijsttrekker, wil hij Wopke Hoekstra naar voren schuiven als premierskandidaat.

Keijzer, moeder van vijf zoons, zegt zich niet druk te maken dat ze de enige vrouw op het strijdtoneel is. “Leuk, zo met drie mannen. Ik heb er thuis zes, dus ik ben er aan gewend.”