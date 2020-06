Nederlanders en vakantie: de cijfers

Nederlanders zijn een reislustig volk en dat is niet raar, als je bedenkt dat ervaringen nieuwe herinneringen opleveren die het geluksgevoel langer vasthouden. Ruim 85 procent van de Nederlanders gaat met vakantie, waarvan bijna drie kwart naar het buitenland, aldus het CBS. Hiervan reist 49 procent met het vliegtuig naar de buitenlandse plaats van bestemming en ongeveer 44 procent gaat met de auto.

Populairste vakantiebestemmingen

Acht op de tien Nederlanders ging in 2018 met vakantie. Het totale bedrag dat op vakantie in het buitenland gespendeerd wordt (totaal: 18 miljoen vakanties) bedraagt 13 miljard euro. Dat komt neer op gemiddeld 718 euro per persoon (bron: CBS).

Wat zijn de top tien populairste vakantiebestemmingen?

Duitsland staat met super stip op één, daarna volgen Frankrijk en Spanje. Deze worden gevolgd door België, Italië, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Portugal en ten slotte de Verenigde Staten. Verder blijkt dat Nederlanders gemiddeld zo’n 11 nachten in het buitenland overnachten. 1,1 miljoen vakanties worden in een vakantiehuisje doorgebracht.

Onvoldoende voorbereid

Uit diezelfde cijfers blijkt dat zo’n 70 procent van de Nederlanders onvoldoende voorbereid is bij het reizen naar het buitenland. Vaak heeft men de benodigde reisdocumenten niet in bezit om in een land te verblijven, is men niet ingeënt of is onvoldoende kennis over de huidige veiligheidssituatie in een bepaald land. Deze problemen zouden eenvoudig voorkomen kunnen worden door jezelf goed voor te bereiden. Dat kan o.a. online bij een reisplatform zoals reis-expert.nl. Hier kan je, naast dergelijke en algemene kennis over een land, ook inspirerende en informatieve blogs lezen.

Wat nemen we mee?

We zeggen het vaak tegen elkaar: neem niet te veel mee, want je moet het allemaal dragen. We zijn geneigd om vaak te veel mee te nemen. Vrouwen pakken gemiddeld 63 kledingstukken in hun koffer, mannen daarentegen slechts 29. En wat nemen Nederlanders verder graag mee? 1 op de 3 Nederlanders laadt de achterbak vol met Nederlandse lekkernijen. Hollandse kaas wordt het meeste meegenomen en daarnaast (oplos)koffie. Drie procent neemt van de vakantiegangers neemt zijn of haar eigen tv mee.

Financiën en bereikbaarheid

In mei krijgen veel Nederlanders in een keer vakantiegeld gestort op hun rekening. Bijna de helft van alle Nederlanders gebruikt dit bedrag ook daadwerkelijk voor hun vakantie. Van de groep die het vakantiegeld gedurende het jaar ontvangt doet 33 procent dit, aldus NIBUD. We blijven maar wat graag bereikbaar tijdens onze vakantie. Zeventig procent van de Nederlanders is bereikbaar voor hun collega’s en bijna negentig procent vindt het belangrijk dat er wifi is op de vakantiebestemming. 48 procent van de Nederlandse vakantiegangers checkt updates van familie en vrienden tijdens hun vakantie.

Vakantiestress

En dat met vakantie gaan ook stress oplevert, is geen ongewoon verschijnsel. Vrouwen blijken meer last te hebben van vakantiestress dan mannen. De reden hiervoor kan zijn dat de voorbereidingen meer door vrouwen wordt gedaan. Het zijn ook de vrouwen die vaak de lijstjes maken wat er moet gebeuren voor, tijdens en na de vakantie. En komen we ten slotte een beetje uitgerust terug van vakantie? Niet echt, want bijna de helft van de Nederlanders geeft aan niet volledig uitgerust terug te komen van vakantie. Misschien toch een goed idee om ervoor te zorgen dat we tussen de vakanties in al wat meer voor de nodige zelfzorg en rust zorgen.