Nog drie doden door coronavirus, aantal besmettingen boven 50.000

Het aantal doden door het coronavirus is met drie gestegen, naar 6103. Daarnaast zijn zes mensen in een ziekenhuis opgenomen. Het totale aantal ziekenhuisopnames sinds het begin van de uitbraak bedraagt nu 11.868.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het coronavirus vastgesteld bij nog eens 96 mensen. Dat aantal is daardoor gestegen tot net iets boven de 50.000. Niet iedereen wordt getest en de informatie komt soms wat later binnen bij het RIVM, dus het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt vermoedelijk hoger.

Een van de drie ‘nieuwe doden’ stierf afgelopen woensdag, een ander vorige week. Verder kreeg het RIVM door dat een patiĆ«nt op 11 april was overleden. De meeste ziekenhuisopnames zijn van de afgelopen dagen, maar iemand die op 2 mei in een ziekenhuis kwam te liggen is ook aan de lijst toegevoegd.

Sinds het begin van de maand zijn 110 mensen overleden en 73 mensen in een ziekenhuis opgenomen. Eind maart en begin april, op het toppunt van de coronacrisis, waren er meer dan 150 sterfgevallen en soms meer dan 600 ziekenhuisopnames per dag.