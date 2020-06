Noodverordening van kracht in Helmond

In Helmond is vrijdagavond een noodverordening afgekondigd. Die geldt voor de hele gemeente. Ook worden vier gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie kan er preventief fouilleren. De maatregelen gelden tot zaterdagochtend 06.00 uur, maakte de gemeente Helmond bekend.

In de stad is vrijdagavond veel politie op de been, “meer dan gebruikelijk”, zei een woordvoerder van de politie. Volgens hem zijn er signalen die mogelijk wijzen op een herhaling van wat afgelopen dinsdag gebeurde. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond waarschuwt een herhaling van het dinsdag gebeurde niet te tolereren. ‘’We staan niet toe dat inwoners van Helmond zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving.’’

Dinsdagavond gebruikten zo’n 100 tot 150 jongeren een illegale bokswedstrijd als excuus om te gaan rellen in de binnenstad. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. Politie met honden en de mobiele eenheid wisten uiteindelijk de orde te herstellen. Daarbij werden zes jongeren opgepakt. Vrijdag werd nog een zevende verdachte opgepakt. “We willen voorkomen dat het weer zoiets wordt”, zei de woordvoerder. Volgens hem is de situatie er vrijdag in de namiddag nog rustig.

Donderdagavond wist een grote politiemacht rellen in de Eindhovense wijk Tongelre in de kiem te smoren. Daarbij werd 21 jongeren tussen de 13 en 30 jaar gearresteerd. Twee derde van hen was minderjarig. Ze liepen er rond met onder meer stenen, vuurwerk of bivakmutsen en waren volgens justitie uit op confrontaties met de politie.