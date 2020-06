Walibi krijgt nog geen nieuwe vergunning voor festivals

Attractiepark Walibi moet nog even wachten op ruimere mogelijkheden om de festivals Lowlands en Defqon.1 te organiseren. De rechtbank in Utrecht verwees de omgevingsvergunning die de gemeente Dronten had goedgekeurd terug naar de tekentafel, omdat onvoldoende is gekeken naar de belangen van een nabijgelegen bungalowpark. Dat was in beroep gegaan uit angst voor meer geluidsoverlast.

Met de nieuwe vergunning wilde Walibi het avondprogramma van Lowlands twee uur verlengen tot 01.00 uur, waardoor er grotere hoofdacts mogelijk zouden worden. Dancefestival Defqon.1 zou niet twee maar drie dagen mogen duren.

Het bungalowpark, dat een kilometer verderop ligt, was niet als enige in beroep gegaan tegen de vergunning. Ook de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldenbroek uitten hun zorgen over geluidsoverlast vanaf de overkant van het Veluwemeer. De rechtbank vond echter dat de gemeenten niet goed duidelijk hebben gemaakt wat de gevolgen voor hun bewoners zouden zijn. Het bezwaar van een man die 6 kilometer van Walibi woont is evenmin inhoudelijk behandeld.

Dronten krijgt vier weken de tijd om de omgevingsvergunning te heroverwegen. Dat heeft geen gevolgen voor de festivals, want die gingen in verband met het coronavirus toch al niet door.