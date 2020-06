Weer onrustige nacht op Curaçao

Op Curaçao was het ook donderdagavond weer erg onrustig met verschillende brandstichtingen, vernielingen en verkeersopstoppingen. De politie had om 22.00 uur (lokale tijd) al meerdere arrestaties verricht. Voor de tweede achtereenvolgende nacht is er een avondklok ingesteld, maar die wordt door veel mensen geschonden.

Nadat woensdag op Curaçao 36 branden waren gesticht en 48 mensen gearresteerd voor vernieling en plundering, maakte minister van Justitie Quincy Girigorie donderdag aan het eind van de middag bekend dat er weer een avondklok zou worden ingesteld.

Kort daarna bekogelde een groep jongeren in de wijk Koraal Specht een huis waar familie van Girigorie woont. De jongeren gebruikten onder meer stenen en flessen. Daarop ging een grote hoeveelheid agenten de wijk in.

Bij het vallen van de avond namen daarop de incidenten toe. Net als woensdagavond werden enkele leegstaande huizen in de brand gestoken en ook veel stukken natuur. Maar ook werden de wegen bij een belangrijke rotonde geblokkeerd. Op verschillende plekken op het eiland werden autobanden op straat gelegd en in de brand gestoken. De politie en brandweer hebben hun handen vol aan alle incidenten.