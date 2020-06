Davina Michelle nieuwkomer bij ‘oude’ line-up Concert at Sea

Bijna alle artiesten die dit weekeinde zouden optreden op het muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam komen volgend jaar alsnog. Met uitzondering van Crowded House, waar de organisatie nog geen bevestiging van heeft, is iedereen er weer bij. Davina Michelle is aan de line-up toegevoegd, zo werd zaterdag bekend. Concert at Sea vindt volgend jaar plaats op 24, 25 en 26 juni.

“We zijn superblij dat heel veel artiesten er volgend jaar alsnog bij zijn”, laat de organisatie weten. Onder anderen The Script, Kensington, BLØF, Krezip, Chef’Special, DI-RECT, Racoon, Miss Montreal, Snelle, Ronnie Flex, Suzan & Freek en Van Dik Hout staan straks weer op het affiche.

Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is een van de grootste festivals van Nederland. Tienduizenden mensen komen er op af. Het is tevens het paradepaardje van de band BLØF, die het festival volgend jaar voor de vijftiende keer organiseert.

Het beperkte aantal teruggegeven kaarten ging zaterdag in de verkoop. Ze bleken populair: de weekendkaarten en dagkaarten voor de vrijdag en zaterdag van Concert at SEA 2021 zijn uitverkocht. De kaartjes waren zaterdag in een half uur uitverkocht. Voor het festival op de Brouwersdam zijn alleen nog dagkaarten voor donderdag 24 juni beschikbaar.

Omdat het festival dit weekeinde niet gehouden kon worden is er een livestream waarop eerdere concerten worden uitgezonden, BLØF live verzoekjes van fans speelt en fans via Zoom-rooms hun verhalen kunnen delen rondom het festival. De Concert at HOME livestream is al door ruim 100.000 mensen bekeken, meldt de organisatie zaterdag. “Met Concert at HOME proberen we het festivalgevoel in huis te brengen. De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend”, aldus Paskal Jakobsen van BLØF. “Het werkt als een soort collectieve groepstherapie, door op deze manier toch met elkaar verbonden te zijn.”