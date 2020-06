Denemarken opent grenzen weer voor Nederlanders

Nederlandse toeristen kunnen weer naar Denemarken. Het land laat weer toeristische reizigers uit een aantal Europese landen toe waaronder Nederland. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag laten weten dat de zogenoemde kleurcode van Denemarken daarom aangepast is van ‘oranje’ (alleen noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (er zijn veiligheidsrisico’s).

Toeristen moeten wel aantonen dat ze een minimaal verblijf van zes nachten in Denemarken hebben geboekt. Voor reizigers die niet als toerist naar Denemarken gaan, maar een andere ‘geldige reden’ hebben om het land binnen te komen, zoals een zakenreis, een bezoek aan een familielid of een doorreis, geldt het vereiste van een minimaal verblijf van zes nachten niet.

Wel adviseert het ministerie: “Blijf waakzaam; bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op.”

Denemarken had al aangegeven deze dag de grenzen weer open te zetten voor een aantal landen op voorwaarde dat in die landen het aantal coronabesmettingen laag is. Inwoners van landen met minder dan twintig nieuwe wekelijkse besmettingen per 100.000 inwoners kunnen naar Denemarken afreizen.

In Denemarken gelden ook coronaregels, bijvoorbeeld een afstandsregel van 1 meter. Ook zijn mondkapjes in het ov verplicht, zijn attractieparken open net als restaurants waar groepen maximaal 10 mensen groot mogen zijn.